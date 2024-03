Riceviamo e pubblichiamo

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Siccome, non sopporto, né tollero pratiche censorie, insolenze palesi e arroganza insulsamente conclamata -e poi da chi? Da Paola Militano…suvvia, siamo seri, quindi tutti sappiamo che non la può poggiare da nessuna parte- ho provveduto in data odierna e a norma di legge, a presentate esposto formale (allegato al presente comunicato stampa), all’ Autorità Garante delle Comunicazioni, facendo altresì presente che mi riservo persino formale denuncia alla magistratura ordinaria, avverso il Corriere della Calabria e della sua Direttrice (cioè la succitata Militano), in luogo ad una reiterata, palese, scomposta ed illegale opera di censura nei miei confronti e da costoro perpetrata dal 7 Dicembre 2021 (ultima pubblicazione del sottoscritto su tale sito).

Se codesta ‘qui`’ non dovesse conoscere e bene il ruolo della Stampa in generale e dei giornalisti in particolare, le verrà spiegato dagli appartati dello Stato (non certo quelli che lei da intendere, da come mi si riporta, dice ella di frequentare), cioè proprio dall’Autority e poi dalla magistratura.

Vincenzo Speziali

Responsabile Regionale Calabria e membro della Direzione Nazionale dell’UdC; componente del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana.

———- Forwarded message ———

Da: Vincenzo Speziali

Date: Sab 2 Mar 2024, 14:51

Subject: Esposto avverso Corriere della Calabria e della Direttrice Paola Militano

To:

Il sottoscritto Vincenzo Speziali nato a Melito Porto Salvo (RC), il 05/08/1974 e residenteva Bovalino (RC), Via Garibaldi 119, si rivolge a codesta spettabile autorità garante delle comunicazioni per segnalare la pratica scorretta e fuorviante posta in essere dal Corriete della Calabria e dal suo Direttore Responsabile, Paola Militano, la quale in più occasioni, costanti e reiterate, continua a perpetrare ai miei danni, opera di palese ed illegale censura, rispetto alla quale valuterò persino la formale denuncia alla Autorità Giudiziaria competente, laddove io non vedessi sottisfatte le incontrovertibili lagnanze, di cui rendo edotta la vostra spettabile autorità garante. D’altronde, i miei comunicati stampa, inviati a tutte le redazioni Nazionali e Regionali Calabresi (dei quali conservo evidenza a mezzo di memoria Mail e che so o a dispisizione di questa spettabile Autorità Garante), ribadisco i miei comunicati stampa -emessi in qualità di Responsabile politico Regionale del mio Partito, ovvero l’UdC- vengono costamente censurati, in modo insolentemente arbitrario e contro le vigenti normative di ‘par condicio’ e di pubblica informazione.

Si chiede pertanto l’opportuno intervento sanzionatorio di codesta spettabile autorità garante, per censurare il comportamento scorretto denunciato nella presente nota.

Vincenzo Speziali