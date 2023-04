Vincenzo Speziali: “Catanzaro e la tanta confusione sotto il cielo”

Per stile (ahh…io sì che ne ho e pure parecchio, cosi` come erano solite ricordarlo, con grazia, affetto e financo sincerita`, le defunte Marchesa Clelia Susanna e Contessa Marina Punturiei (gia`Duchessa Lante della Rovere) Ripa di Meana, pure al netto di quanto sostengono a tutt’oggi la Contessa Chiara Rivetti, oppure i parenti muliebri, sparsi un po’ ovunque, ma non di certo nelle pertinenze di un qualsiasi sosia, solamente fisico, ancorché certamente autoctono, di Aldo Fabrizi (frequentiamo ambiti diversi, grazie al cielo per me e con sua grossa invidia, da fargli venire lo scoppio del fegato, come avvenne ad un laido giornalista defunito, che prese ad insomentirmi e cotanta fine fece, a seguito di mia invettiva)- e quindi, ciò premesso e ribadito, persino per un certo non so che di eleganza e coerenza, commiste a sconcertata incredulità, derogo ad una mia impostazione formativa, la quale consiste nel mai avventurarsi, nei partiti altrui.

In tal caso, però, commento, le ‘gesta’ -definiamole così, per carità di patria e cedimento sublime allo sfottò d’uopo- di un notorio non politico, quale è -e com’e sempre è stato e sempre sarà!- il (futuro ex) Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, giammai ‘Vien dal Mare’, bensi` ‘da poco o da fresco sul Corso allocato’.

Dunque, ‘Fioridens’, è riuscito in uno dei suoi mirabolanti insuccessi, per di più inesorabilmente inanellati, come mai prima d’ora era capitato ad altri, anzi, il tal costui, in base alla negletta attitudine dal sottoscritto or ora ricordata, è un soggetto da Guinness dei Primati, più di Paperino con la jella o anche di Pippo con l’ingenuita`, oppure del cavallo (con annessa dentatura digrignante) che pensa di essere un ronzino e si ritrova a malapena a trottare (per non essere abbattuto, cosi` come si fa, purtroppo, con gli equini da circo, in disuso).

E gia`, il Sindaco -per caso!- di Catanzaro, è talmente preso nel suo bulimico senso di sopravvivenza al potere (tra l’altro, effimero, se non temporaneamente autoreferenziale, in capo a lui stesso, ahime`e ahinoi!), che non si ravvede affatto, neanche di come sì è mal comportato, pure con un’altra persona, alla quale assieme a me -e per certi versi più del sottoscritto- deve tanto, tantissimo, cioè questa infausta, sciagurata e bancarottieristica sua elezione a (momentanea benché futuristicamente passata) elezione di ‘primo cittadino’ del Capoluogo di Regione.

Parliamoci chiaro, ma sarebbe irrealistico credere ad un Capogruppo di Maggioranza -la cui coerenza è esclusivamente per la scelta del gruppo a cui appartiene, sia in Comune con la sinistra, che alla Regione con Destra, riferendomi, ovviamente al Misto, ma purtroppo non culinario (tratrasi di cibarie, non di anatomia umana)- dicevo allorquando un Capogruppo di Maggioranza, attacca sulla stampa la massima espressione degli organi nazionali del primo Partito che sostiene ‘Fioridens’ -e la persona di specie, nonché destinataria della intemerata, è la stessa che da prima e tutta sola, ha sostenuto l’attuale (futuro ex) Sindaco, nella sua corsa da hippysinistrorso, con spirito di amicizia, du supporto e di condivisione- e sempre Fiorita, non ha inteso prendere distanza alcuna da tutto ciò, vuol dire che piu di qualcuno può sospettare o la condivisione, oppure l’induzione, da parte del Sindaco stesso, ad una simile e disdicevole azione.

Sta, persino qui, ‘lo gnommero’, ben descritto da Carlo Emilio Gadda (e molti non sanno nemmeno a cosa io mi riferisca, cioè il riferimento a Gadda e alla sua persona non conosciuta, da parte di tanti che circondano il ‘Fioridens’), però tant’è lo spettacolo eccepibile, a cui hanno condannato tutti i suddetti accoliti fioriteschi, l’intera ed inerme città di Catanzaro, quindi i suoi cittadini.

Persino un giornale, ha detto che qualcuno avrebbe asfaltato qualcun altro e fortunatamente si è utilizzato un siffatto termine, perché da come si vocifera, solitamente, lo scrivente della cronaca, nella messaggistica, utilizzerebbe il verbo ‘sfondare’, seppur sarebbe bene omettere in quale declinazione e senso (se ne occuperà qualche Consiglio di Disciplina? Vai a saperlo!).

Ecco, al punto in cui siamo, è bene bene che il PD facesse qualcosa, e finanche in fretta, perché la maggiore responsabilità politica, alla fin fine, ricadrebbe in testa ai democrat, pur se la fiabesca e fatata sua Presidente Regionale (pro tempore), risulta essere Vicesindaco di Catanzaro, ma stante le dichiarazioni del noto ‘innoninsbile’ che un solito giornale riporta e lo definisce ‘colui il quale ha il potere di far cessare tale Amministrazione’ (non Governo, negli Enti Locali, la dicitura è impropria, come ci ricorda la Costituzione, la deve essere conosciuta da chiunque faccia politica, pur senza necessità di laurea in Giurisprudenza!), parrebbe che la fiabesca e fatata citata, sia più portata (ovviamente, politicamente, non sia mai io fossi frainteso!) verso il -presunto?- ‘azionista di (non)maggioranza comunale, anziché lo stesso Partito Democratico, di cui, come ribadisco, è persino a capo dell’Assemblea Regionale.

Se non fosse così grande la confusione sotto il cielo, verrebbe da sputare in faccia a Mao Tze Tung che così disse, benché il sottoscritto continua a sperare nell’avverarsi di un certo detto, magari proprio oggi, ad orario pomeridiano: non sarà calma piatta!

Vincenzo Speziali

Responsabile Regionale dell’UdC Calabria