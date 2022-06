Il 12 giugno p.v. si voterà per rinnovare numerose amministrazioni comunali, anche quella di Villa San Giovanni.

Si voterà, inoltre, per i Cinque Referendum sulla Giustizia:

i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su delicati temi inerenti garanzie e procedure di rilevanza costituzionale.

A tal fine il Circolo PD di Villa, in continuità con i suoi laboratori di approfondimento, ha previsto un incontro/dibattito di approfondimento, giorno 8 giugno, ore 18, sede del Circolo, accanto alla Casa Comunale villese.

La relazione introduttiva sarà a cura di Antonella Santoro, avvocato e militante Dem, modererà il dibattito Enzo Musolino, portavoce del Circolo Democratico.