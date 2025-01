Esprimiamo profonda preoccupazione e disappunto per la gestione degli accertamenti tributari inviati ai cittadini di Villa San Giovanni. Questa situazione, a nostro avviso, è il risultato di una grave mancanza di attenzione e competenza da parte dell’attuale amministrazione comunale.

In un momento in cui le famiglie dovrebbero godersi la serenità delle festività, molti cittadini si sono ritrovati a ricevere notifiche di accertamenti su TASI e IMU, spesso riferiti a somme non dovute. Questo ha generato non solo confusione e disagio, ma anche un’indignazione diffusa tra la popolazione, costretta ad affrontare procedure complesse per correggere errori che non sono di loro responsabilità.

Ci chiediamo: cosa farà l’OSL per intervenire su un sistema gestionale che ha dimostrato di essere profondamente inefficace? È inaccettabile che i contribuenti debbano presentare richieste di annullamento per errori che avrebbero dovuto essere evitati dagli uffici competenti. Questo problema colpisce in modo particolare i soggetti più vulnerabili, come gli anziani, che spesso non dispongono di mezzi adeguati ad affrontare tali complicazioni burocratiche.

Questa vicenda è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di questa amministrazione di garantire una gestione efficiente delle entrate comunali. Non si tratta solo di un errore tecnico, ma di un vero e proprio fallimento politico e amministrativo. La maggioranza, nonostante i numerosi richiami dell’opposizione, ha scelto di ignorare i segnali di allarme, approvando bilanci che oggi si rivelano pieni di criticità.

Villa San Giovanni non può continuare a essere vittima di un’amministrazione che naviga a vista, incapace di risolvere i problemi e che, al contrario, ne crea di nuovi. I cittadini meritano risposte concrete, non giustificazioni tardive.

La gravità della situazione è tale che persino il segretario Musolino del PD, solitamente restio a intervenire su questioni amministrative, ha chiesto alla sindaca la sospensione immediata degli accertamenti contestati. Tuttavia, nel suo intervento, lo stesso segretario ha sottolineato che non è vero che il dissesto sia superato, non è vero che il peggio sia passato, non è vero che siamo tornati a una situazione ordinaria, non è vero che siano stati fatti miracoli.

È esattamente ciò che noi del centrodestra sosteniamo da tempo. Per la precisione, lo denunciamo fin da quando questa maggioranza, dopo aver promesso in campagna elettorale di non percepire gli stipendi di sindaco e assessori fino all’uscita dal dissesto, ha disatteso tale impegno. Nonostante le promesse fatte ai cittadini, hanno continuato a riscuotere le indennità mensili, dando così l’impressione che il dissesto fosse stato superato.

Poiché le bugie hanno le gambe corte, oggi accogliamo con soddisfazione le dichiarazioni di un autorevole esponente del PD, che confermano quanto da noi sempre sostenuto. Caro segretario, conoscendo la sua onestà intellettuale, siamo certi che ora chiederà alla sindaca e agli assessori, visto che lei stesso ha affermato che il dissesto non è stato superato, di restituire le indennità che avevano promesso di non percepire finché la situazione di dissesto non fosse risolta.

Un consiglio: aggiunga anche di chiedere che, in un comune che non è ancora in una situazione ordinaria, sarebbe etico evitare di prelevare fondi di riserva – denaro dei cittadini – per presentare ricorso contro il parere della Commissione VIA sul ponte. Questo, soprattutto quando restano irrisolti problemi ben più urgenti: la mancanza di acqua, gli studenti costretti a entrare in aula a gennaio con vetri rotti e senza riscaldamenti e tanti altri disservizi che giornalmente i cittadini denunciano.

Potremmo citare ancora molte altre criticità dopo 30 mesi di amministrazione, ma siamo certi che Lei, con il suo dinamico intervento a favore dell’amministrazione anche quando tutta la Città è in protesta, chiederà realmente quel cambio di passo anche in considerazione della presenza, seppur non ufficiale di esponenti che storicamente hanno fatto parte della “famiglia” del Pd locale.

Ma purtroppo, nonostante l’onestà intellettuale che Le riconosciamo, dai suoi comunicati ci appare che anche le cose “scontate” e ordinarie come l’apertura al pubblico dell’ufficio tributi e il potenziamento dello stesso che Lei ha proposto, così come spesso capita con le nostre, rimangano lettera morta e parole al vento da parte dell’Amministrazione Caminiti, totalmente indifferente e insensibile alle proposte di risoluzione di problematiche anche quelle create dalla loro azione amministrativa inconcludente ed inefficace.