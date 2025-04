Piana di Gioia Tauro, strade, “mulattiere”, la vergogna dei sindaci incapaci di agire. Da oggi nessuna tolleranza. VIDEO

Una vergogna senza fine, percorrere le strade della piana di Gioia Tauro, ti viene il voltastomaco. Anni di abbandono nella indifferenza totale di gran parte dei sindaci della piana di Gioia Tauro. Da oggi iniziamo , un percorso, per mettere a nudo l’incapacità dei sindaci nel governare le proprie città. Ecco la Palmi- Gioia Tauro, lato ponte vecchio. Un’arteria importante per tutti i paesi interni della piana. Indispensabile, come percorso alternativo per evitare il traffico terribile nella strada che collega Gioia Tauro a Taurianova, vista la presenza di centri commerciali. Buon video