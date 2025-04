La Governatrice Porcino in visita al Rotary di Polistena

La Governatrice Porcino in visita al IRotary di Polistena ha raccolto grandi apprezzamenti dopo la visita della Governatrice Maria Pia Porcino, che ha elogiato l’attività del Club e il clima di grande amicizia che lega tutti i soci, egregiamente diretto dal presidente Giuseppe Gatto e dal Consiglio direttivo.

Un particolare ringraziamento a tutti i soci, ma in particolare a Salvatore Auddino e Gaetano Vaccari, che hanno seguito l’evoluzione del Club con grande impegno e mettendo alla base di tutto l’armonia e la consapevolezza dell’importante di condividere con tutti ogni azione o programma. A seguito della visita ufficiale, l’incontro con tutti i soci e con il Past Governor Francesco Petrolo e con il Dgn Giacomo Francesco Saccomanno, con la indicazione, da parte della Governatrice, di come si sia riusciti a far convivere con grande affetto tutti i Club della Piana e cioè quello di Nicotera Medma e Gioia Tauro.

Nella splendida sala dell’Hotel Vittoria di Rosarno poi l’incontro con il Governatore dell’Albania-Kosovo Butrint Batali, accompagnato dalla moglie e dalla piccola figlioletta, che, non solo hanno potuto gustare le prelibatezze locali, ma sono stati accolti con grande entusiasmo da tutti i presenti ed, in particolare, da Maria Pia Porcino e da Maria Giovanna Fusca, organizzatrice del gemellaggio tra i due Distretti, formalizzato il giorno seguente.

Una serata di grande armonia che ha legato ancor più il Club e che ha consentito di seminare quella condivisione che lo rende quasi unico. Le dichiarazioni della Governatrice Porcino sono state molto eloquenti sulla soddisfazione personale per aver visitato un Club che riveste e comprende tutti gli elementi rotariani e che ha dimostrato grande organizzazione e lungimiranza.

Il presidente Giuseppe Gatto, nell’ascoltare le parole della Governatrice ha voluto ricordare di come un Club debba essere condotto come una grande famiglia ed ha voluto, espressamente, ringraziare tutto il Consiglio direttivo e tutti i soci, che hanno consentito questa crescita.

Infine, i ringraziamenti di Maria Giovanna Fusca per l’accoglienza riservata e del Governatore dell’Albania-Kosovo che non si aspettava un’atmosfera quasi magica che ha riscontrato nel Club, ricordando dei tanti connazionali che hanno trovato rifugio in Calabria e che hanno potuto realizzare i propri sogni e creare una comunità viva e che conserva ancora tutti i ricordi e tradizioni della terra di origine. Una serata memorabile che ha unito due popoli vicini, ma spesso lontani e che il Rotary ha cercato e cercherà di fondere sempre più.