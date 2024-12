Non avevo bisogno di conferma ulteriori circa la scarsa attenzione verso le esigenze delle istituzioni scolastiche e degli alunni che li frequentano da parte dell’amministrazione CAMINITI. I continui ritardi nell’ erogazione dei servizi in loro favore, la chiusura di alcuni plessi a causa della frequente presenza di roditori avevano fatto comprendere a noi tutti ed alla popolazione scolastica in particolare che la scuola non è una priorità nei programmi dell’amministrazione del cambiamento. Non sono stati sufficienti i mesi autunnali assolutamente miti sino a novembre inoltrarlo per fare programmare a chi di competenza quanto necessario per l’apertura dei riscaldamenti a dicembre. Ed oggi siamo qui a recriminare, ancora una volta, una carenza di programmazione che non ha eguali e che crea disagi alle famiglie costrette a mandare i propri figli a scuola in ambienti gelidi a causa del repentino calo delle temperature invernali.

Ed al disagio creato a causa della ritardata manutenzione degli impianti di riscaldamento, vanno aggiunti i disagi ulteriori a causa della carenza delle piccole e minute manutenzione degli edifici scolastici, che fà da eco alla scarsa manutenzione del territorio con strade colabrodo e marciapiedi dissestati, parchi e aree pubbliche totalmente abbandonate, sporche e insicure per una adeguata fruizione da parte della cittadinanza oltre ad un carenza di igiene e decoro che non ha avuto alcun riscontro positivo rispetto all’ avvio del nuovo servizio di spazzamento e raccolta RSU che si è limitato a continuare quanto fatto con il precedente gestore del servizio senza vedere in città la presenza dei mezzi per il lavaggio strade e per un più frequente svuotamento dei cestini.

Ci saranno come al solito le giustificazioni inopportune e inadeguate o il silenzio che sta contraddistinguendo le ultime disavventure amministrative di questi giorni, ma magari chiedere scusa per questo ennesimo ritardo e disservizio alla popolazione scolastica sarebbe la cosa più giusta ma sappiamo già che tutto ciò non avverrà perché come sempre l’approccio superficiale ai problemi sta caratterizzando il modus operandi del sindaco Caminiti e compagni.

Il Consigliere Comunale

Domenico De Marco