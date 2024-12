Il nostro nuovo evento di Vibo Marina C’è si svolgerà presso la Casa di Riposo “Don Mottola” sito a Tropea, Sabato 21 Dicembre dalle 15.00 alle 17.30 EVENTO NON APERTO AL PUBBLICO

Evento Organizzato dalla Casa di Riposo “Don Mottola” con il supporto della nostra Associazione. Siamo molto grati dell’invito, comunica il Presidente Attilio Fiorillo e siamo felici di strappare un sorriso agli anziani della struttura con la nostra presenza.

L’evento intitolato “Tombolata dell’Amicizia” ha come obiettivo un’attività di socializzazione tra bambini e anziani, un momento unico per dimostrare amore. Gli anziani sono i nonni di tutti, persone fragili che devono essere protette. Sono coloro i quali hanno tantissime storie da raccontare ai più giovani i quali stanno lì seduti ad ascoltarli con stupore.

Ricordo, commenta il Presidente Attilio Fiorillo, le giornate passate con i miei anziani genitori e il loro incessante bisogno di avere le attenzioni e l’affetto di noi figli. Ricordo nostalgico e meraviglioso. Inoltre voglio approfittare per ricordare la scomparsa di Nazzarena Fiorillo, per tutti “Cummari Nena”, donna straordinaria e di grandi valori, ha fatto tanti sacrifici con amore e per amore dei suoi cari figli, sempre sorridente anche nei momenti più difficili, generosa e compassionevole, mi ha sempre accolto nella sua casa con tanto amore, come un figlio… Conserverò un bel ricordo di lei…

Questa è una tematica molto importante, perché bisogna far capire ai più piccoli l’importanza degli anziani poiché la società odierna tende a non dargli voce emarginandoli sempre più, abbandonati al proprio destino. Fino a pochi decenni fa gli anziani rimanevano nelle proprie case per tutta la loro vita mentre oggi, molti di loro, vengono accolti in case di riposo dove, a volte, non trovano il calore della famiglia. Questo è frutto di un mutamento della società che trascura i valori passati, tradizionali.

Pertanto è necessario comprendere le loro molteplici esigenze, aiutandoli e assistendoli soprattutto con affetto e compagnia.

Si tratta di un evento senza scopo di lucro. Diverso dagli altri eventi poiché non è aperto al pubblico nel rispetto degli anziani all’interno della struttura.

Ci saranno i bambini, il fine e far passare una giornata di solidarietà, amore, affetto e divertimento agli anziani della Casa di riposo.

L’evento “Tombolata dell’Amicizia” sarà animato con Illusionista Massimo Cappuccio. Si ringrazia di vero cuore “Speedita Pizzerie.

Inoltre si ringrazia Patania Gioielli Srl per essere sempre vicino alla nostra associazione.

Ringraziamo, Fiorillo detergenza Srl, Gruppo Soldano Srl, Molino Bruno Spa, Dolciaria Monardo Srl, per aver contribuito donando prodotti alla struttura “Casa di riposo Don Mottola”.

Ringraziamo inoltre Pastificio Fiorillo Sas, per la donazione di pasta, consegnata alla Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, in occasione della serata del 6 Gennaio ore 19.00 “Arriva la Befana” a Vibo Marina.

Il presidente Attilio Fiorillo a nome di tutta l’associazione ringrazia di vero cuore le aziende che hanno

contribuito alla riuscita di questi eventi “In quanto non scontato” e inoltre ringrazia i propri paesani che si

impegnano alle riuscite delle feste natalizie nel nostro paese, in particolare l’associazione Boreale di Vibo

Marina che con determinazione, passione e amore, si impegnano gratuitamente ogni anno per la nostra

comunità.