L’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio – N. Contestabile” di Taurianova ha inaugurato il suo percorso di accreditamento come Preparation Centre Cambridge con la sessione d’esami che ha avuto luogo lo scorso 30 Novembre per due livelli della Lingua Inglese, in particolare “Starters” (pre- A1) e “Movers” (A1).

Dopo il saluto e le parole di incoraggiamento del Dirigente Scolastico, dott. ssa Emanuela Cannistrà, del Sindaco, avv. Rocco Biasi, e dell’ Assessore alla Pubblica Istruzione Angela Crea, un primo gruppo di alunni guidato dalla docente di Lingua Inglese Roberta Martino si è sottoposto alla prova di esami predisposta presso la sede Contestabile da esaminatori certificati Cambridge. In orario curricolare si sono svolti gli esami di Speaking (ovvero la parte riguardante la produzione orale) mentre nelle ore pomeridiane la parte scritta: abilità di Writing, Reading e Listening. L’entusiasmo dei ragazzi, la piena adesione delle famiglie e la sinergia tra lo staff interno e quello esterno hanno reso possibile il successo formativo del progetto che verrà proposto a tutte le classi della Scuola Secondaria, aprendo la strada a future e sempre più proficue collaborazioni.

Tale prospettiva arricchisce la già corposa offerta formativa che l’Istituto offre, nell’ottica di un sistema scolastico sempre più capace di cogliere le sfide educative e culturali della società moderna.