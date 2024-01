Da molti anni la Filt-Cgil della Calabria ha messo in guardia rispetto al rischio di una crisi pesante del sistema del Trasporto Pubblico Locale, di una sua necessaria riforma e razionalizzazione, oggi a maggior ragione se dovesse realizzarsi la malaugurata ipotesi di autonomia differenziata che farebbe diminuire risorse che invece andrebbero aumentate.

In questo quadro si inserisce la vertenza della Lirosi autoservizi che impatta direttamente sul territorio della Piana di Gioia Tauro e della Città metropolitana, su circa 200 mila cittadini che hanno diritto a servizi essenziali di mobilità e sugli 80 lavoratori che rischiano non per colpa loro di perdere il posto di lavoro.

Vogliamo con chiarezza far notare che da anni il sindacato ha posto all’azienda molte critiche rispetto ad una gestione che noi abbiamo giudicato inadeguata e sbagliata, senza una oculata gestione finanziaria e dei servizi, senza una capacità di innovazione in grado di rispondere alle esigenze del lavoro e del territorio.

Per questo, la situazione che si è creata alla Lirosi rappresenta senza ombra di dubbio una pesante responsabilità aziendale che non può ripercuotersi sui lavoratori e sul territorio.

Non riteniamo di entrare nel merito di vicende giudiziarie che riguardano gli amministratori della Lirosi e che saranno trattate nei tribunali competenti ma abbiamo voluto attivare un incontro con le parti alla Regione Calabria proprio per esprimere la preoccupazione dei lavoratori e per richiedere garanzie occupazionali e della continuità dei servizi.

A queste nostre preoccupazioni e richieste l’assessore Staine ha risposto condividendo anche nostre proposte tese ad individuare soluzioni che garantiranno sia il mantenimento di tutti i posti di lavoro e sia la continuità dei servizi.

Con questi obiettivi continueremo l’interlocuzione con la Regione e con il responsabile del dipartimento, ing. Paone, che ha dimostrato anche in questa vertenza serietà e vicinanza ai problemi rappresentati dal sindacato.

E’ importante, infine, che i sindaci dei Comuni della Piana di Gioia Tauro sostengano senza indugi il sindacato in questa vertenza che riguarda il mantenimento dei servizi di trasporto pubblico per migliaia di persone.