Elisoccorso a Cariati, Tavernise (M5S): troppo distante dall’ospedale. Serve soluzione alternativa tempestiva

Negli ultimi mesi, la questione dell’elisoccorso a Cariati ha assunto una rilevanza crescente, evidenziando le criticità del nostro sistema sanitario regionale. Recentemente, il Comune ha individuato il campo sportivo in località Varco come base provvisoria per l’elisoccorso, poiché il porto non è più utilizzabile. Tuttavia, questa scelta ha sollevato preoccupazioni: il sindacato Nursind, attraverso il rappresentante Nicodemo Capalbo, ha espresso dubbi sulla distanza di circa 5 km dall’ospedale, temendo ritardi nei soccorsi. L’assessore Tommaso Critelli ha rassicurato che si tratta di una soluzione momentanea, ma senza fornire tempistiche precise.

Questa situazione non è isolata. Già in passato, ho denunciato ritardi e inefficienze nel nostro sistema di emergenza. Ad esempio, a Trebisacce, un uomo ha perso la vita a causa di un ritardo di due ore dell’elisoccorso, impegnato in un altro intervento nell’alto Jonio cosentino.

Questi episodi mettono in luce la necessità di una riorganizzazione efficace del servizio di elisoccorso nella nostra regione.

È fondamentale che le istituzioni regionali e locali collaborino per garantire soluzioni tempestive ed efficienti. La salute dei cittadini deve essere una priorità assoluta, e non possiamo permettere che inefficienze strutturali mettano a rischio vite umane. È urgente individuare una base per l’elisoccorso che sia logisticamente adeguata e garantisca interventi rapidi in caso di emergenza. In qualità di capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Calabria, continuerò a vigilare e a sollecitare interventi concreti per migliorare il nostro sistema sanitario, affinché situazioni come quelle di Cariati e Trebisacce non si ripetano.