Incendio auto parroco di Santo Stefano d’Aspromonte, la solidarietà dei Comuni Area Stretto

“Oggi ci uniamo in un abbraccio di solidarietà e vicinanza a don Vincenzo Attisano che ha subito un grave atto di vandalismo: la sua automobile è stata incendiata. Questo gesto non solo colpisce un uomo di fede e dedizione, ma ferisce l’intera area dello Stretto”.

Così in una nota il Presidente dell’Associazione Comuni Area dello Stretto, Michele Spadaro alla notizia odierna.

Don Vincenzo Attisano, parroco dal 2022 a Santo Stefano d’Aspromonte, è sempre stato “un faro di speranza e un punto di riferimento, dedicando il suo tempo e le sue energie al servizio degli altri. È in momenti come questi che dobbiamo dimostrare la nostra unità e il nostro sostegno. Non possiamo permettere che atti di violenza e intolleranza minaccino la serenità e la coesione della comunità. Siamo certi che, insieme, possiamo superare questo momento difficile e dimostrare che l’amore e la comunità prevalgono su ogni forma di odio. Insieme, continuiamo a costruire un ambiente di pace e rispetto, sostenendo chi, come don Vincenzo – conclude Michele Spadaro -, lavora instancabilmente per il bene di tutti”.