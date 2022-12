Verrà inaugurata il 5 dicembre alle 17 a Melicucco la sede dello Spi Cgil. Lo annuncia il segretario il Segretario Generale Spi Cgil Gioia Tauro Pasquale Marino spiegando che con questo nuovo punto del sindacato si potenziano i servizi di assistenza di patronato sulla Piana allo scopo di essere più vicini ai territori e alle persone che necessitano di assistenza, ai cittadini, pensionati, disoccupati e lavoratori.

«Crediamo – afferma il Segretario Generale Spi Cgil Gioia Tauro Pasquale Marino – che investire in risorse umane ed in infrastrutture sia un valore aggiunto per la nostra organizzazione e per la nostra missione che è quella di aiutare chi non ha voce e rischia di diventare invisibile. Questo è un primo ampliamento che si somma alle Camere del Lavoro di Gioia Tauro, San Ferdinando, Taurianova, Polistena, Cittanova e Palmi. Esprimo grandissima soddisfazione per il traguardo raggiunto insieme alla Segretaria Generale dello Spi Calabria Claudia Carlino e della CGIL Celeste Logiacco e tutti i componenti di segreteria».

«Il nostro obiettivo – ribadisce il segretario – è quello di offrire servizi di qualità ed essere tempestivi nell’aiuto delle persone che rappresentiamo, ma anche rilanciare l’attività politico sindacale e continuare nella nostra missione per le tutele ed i diritti dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati».

«Pur avendo attraversato momenti difficili, negli anni passati – conclude Marino – che hanno messo a dura prova le attività produttive, intere famiglie e il mondo del lavoro in genere vogliamo essere di supporto a chi ha bisogno, per affrontare insieme le sfide che il futuro ci riserva».