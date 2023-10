Veliero in fiamme al largo di Lampedusa, passeggeri tratti in salvo VIDEO

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – La Guardia Costiera di Lampedusa, nella giornata di ieri, ha ricevuto, tramite Numero Unico di Emergenza 112, la segnalazione di un caicco in fiamme nelle acque a nord dell’isola.

Sotto il coordinamento della Sala operativa della Guardia Costiera, sono state inviate sul posto la nave Diciotti e tre motovedette, una delle quali con a bordo due vigili del fuoco. Al momento dell’incendio, a bordo del veliero, una barca da turismo locale, c’erano 30 passeggeri e 2 membri di equipaggio. Tutte le persone, dopo essere state tratte in salvo a bordo di un’unità che si trovava nelle vicinanze, sono state scortate da un mezzo della Guardia di Finanza fino al porto.

Sul posto, la nave Diciotti, impegnata in attività di “fire fighting”, è riuscita a spegnare l’incendio e, con l’ausilio delle altre motovedette della Guardia costiera, a posizionare in mare, intorno allo scafo del veliero, successivamente affondato, una serie di panne assorbenti al fine di evitare eventuali inquinamenti causati dalla fuoriuscita di carburante.

Al momento, nell’area, sotto stretto monitoraggio della Guardia Costiera, non si rilevano problematiche di carattere ambientale.

– foto ufficio stampa Guardia Costiera –

(ITALPRESS).