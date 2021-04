Ho presentato un’interrogazione parlamentare per scovare i furbetti dei vaccini in Calabria. Viviamo giorni difficili e cruciali, ma, purtroppo, in troppe occasioni, abbiamo avuto modo di leggere che anziché procedere alla progressiva vaccinazione secondo l’ordine stabilito dalle norme statali, e con particolare attenzione alle categorie più fragili, si è provveduto invece a somministrare il vaccino anche a soggetti diversi, consentendo loro, di fatto, di avere accesso prioritario alla vaccinazione anche quando non strettamente necessario, rispetto ad altri soggetti più esposti ai rischi sanitari derivanti dal virus. È una questione morale e di credibilità, bisogna fare luce al più presto su quanto successo e, allo stesso tempo, è urgente organizzare una campagna di vaccinazione e immunizzazione dal virus su tutto il territorio calabrese con procedure di distribuzione delle dosi vaccinali che vengano effettuate in modo rigoroso e trasparente, rispettoso altresì degli ordini di priorità tempestivamente stabiliti a livello normativo, con particolare riguardo alle categorie di cittadini più fragili.