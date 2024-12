Ieri mattina presso la Tonnara di Palmi, nella zona “Angolo Verde”, dove un uomo di 58 anni è stato attaccato da un rottweiler mentre pescava. Il cane, sfuggito al controllo della proprietaria, si è scagliato contro il pescatore, mordendolo violentemente al braccio.L’uomo ha cercato di difendersi con tutte le sue forze, ingaggiando una lotta disperata durata interminabili minuti. Alla fine, per liberarsi dalla presa del cane, si è gettato in acqua. Una volta soccorso, è stato trasportato prima all’ospedale di Gioia Tauro e poi al Gom di Reggio Calabria, dove i medici hanno lavorato per sei ore per ricostruire il braccio, gravemente danneggiato fino all’osso.Le sue condizioni restano gravi, e c’è il rischio concreto di perdere l’uso dell’arto. Nel frattempo, sono state avviate indagini per accertare eventuali responsabilità della proprietaria del rottweiler, che non è riuscita a contenere l’animale.