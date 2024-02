Un nuovo corso per il Mezzogiorno: Giorgia Meloni e Roberto Occhiuto firmano il patto al porto di Gioia Tauro. FOTO

Un nuovo corso per il Mezzogiorno: Giorgia Meloni e Roberto Occhiuto firmano il patto al porto di Gioia Tauro.



Di CLEMENTE CORVO















In una mattinata che promette una rinascita per il Sud Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, hanno suggellato un importante accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Un evento storico, tenutosi al porto di Gioia Tauro, testimoniato da una folla di autorità e sindaci calabresi, distinti dalle loro fasce tricolori, e una nutrita presenza di autorità civili e militari.

Questo patto, antecedentemente conosciuto come Patti per il Sud, si pone come un faro di speranza per il rilancio delle regioni e delle città metropolitane attraverso una cooperazione inter-istituzionale. Meloni, con la partecipazione del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha delineato un futuro in cui le risorse sono spese con saggezza e strategia.

La rinegoziazione del Pnrr ha permesso di liberare 21 miliardi di euro, con 12,5 miliardi di nuovi investimenti per le imprese e un occhio di riguardo verso l’agricoltura, settore per il quale il governo ha prontamente lavorato senza necessità di sollecitazioni esterne. Meloni ha toccato anche il tema dell’Autonomia differenziata, rassicurando sul fatto che non intaccherà l’equità regionale ma mirerà a ridurre il divario tra amministrazioni efficienti e meno efficienti, mettendo in luce il potenziale inespresso del Mezzogiorno.

Un progetto emblematico menzionato dalla presidente è il Ponte sullo Stretto di Messina, per il quale sono stati stanziati 300 milioni di euro. Contrariamente alle voci di un’opera impossibile, Meloni ha reiterato che l’impossibilità è un concetto estraneo a chi agisce con coraggio e dedizione.

La firma di oggi non è solo un atto burocratico; è un patto di fiducia e impegno tra lo Stato e il Mezzogiorno. Con l’ambizione e la collaborazione che oggi hanno guidato le mani di Meloni e Occhiuto, la Calabria e il Sud Italia si apprestano a navigare verso un futuro di sviluppo e prosperità.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!