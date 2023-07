Un grave incidente si è verificato in Calabria, a Soverato dove un uomo è rimasto gravemente ferito in mattinata, dopo aver urtato inconsciamente un cavo dell’alta tensione.

Il fatto è successo in località San Nicola e la vittima è un operaio impegnato in attività di manutenzione stradale.

L’operaio è stato immediatamente soccorso dai colleghi e trasferito d’urgenza in ospedale ed è in gravi condizioni. Essendo stato folgorato, ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ora facendo luce sulla dinamica dell’accaduto.