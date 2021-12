Scene da film della violenza quelle accadute a Paravati nel Vibonese, un episodio esecrabile si è consumato nei pressi dell’area antistante il Centro Polivalente della frazione di Mileto.

I protagonisti sembrano siano tutti minorenni, gli aggressotri di un ragazzo 15enne originario di San Calogero, pestato a sangue come in una vera e propria “arancia meccanica”, un spedizione punitiva.

Il pestaggio è avvenuto con bastoni e corde tant’è che il povero ragazzo è rimasto a terra sanguinante.

Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118, portato all’ospedale di Catanzaro e successivamente trasferito al nosocomio di Vibo. Fortunatamente non sembra essere in condizioni gravi anche se saranno necessari ulteriori approfondimenti ad un occhio.