I gravi e deprecabili episodi occorsi durante lo svolgimento della partita “Catanzaro-Crotone”, hanno costituito il fondamento della emissione, da parte del Questore di Catanzaro, di un ulteriore D.A.S.P.O. a carico di M.G. cl.’74, deferito, altresì, in stato di libertà alla competente A.G. per Atti Osceni.

Il provvedimento in questione, che comprende una serie di divieti tra i quali, in particolare, l’accesso alle strutture sportive in cui si svolgono incontri di calcio di campionato di serie “A”, “B”, “Lega Pro” e serie “D”, incluse tutte le categorie Giovanili (Eccellenza, promozione, 1°,2°,3° categoria) e giovani dilettanti (Juniores e Allievi), Coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette, ovvero tutti gli incontri di calcio, organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., disputati da qualsiasi squadra di calcio, nonché dalla Nazionale Italiana di calcio e dalla Nazionale Under 21, che verranno disputate sul territorio italiano, nonché sul territorio degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea, è datato 10 novembre c.a..

E’ stato già notificato all’interessato ed avrà una durata di cinque anni.