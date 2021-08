Sono state settimane di lavoro intense per arrivare al traguardo tanto sperato che ha portato alla stabilizzazione dei sei precari storici Lpu del Comune di Condofuri – questo è quanto dichiara in una nota Stefano Princi.

Dialogo costante, con il Segretario Comunale,la Dirigente del Settore e il Sindaco Tommaso Iaria, per scongiurare che questi lavoratori venissero penalizzati dopo vent’anni di precariato.

La normativa restrittiva in termine di assunzioni e le condizioni di dissesto finanziario dell’Ente – continua il Dirigente Sindacale- ci ha portato a confronti serrati, ma grazie alla nostra determinazione e alla volontà dell’ Amministrazione comunale, si è giunti alla meta prefissata ossia il contratto a tempo indeterminato.

Siamo consapevoli- sostiene lo stesso- che quanto raggiunto, rappresenta un importante traguardo,un successo ottenuto grazie al lavoro di squadra da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

-E’ fondamentale -aggiunge – continuare il nostro impegno e trovare sin da subito una soluzione inerente le difficolta’ legate all’ orario di lavoro di tutti i lavoratori ex Lsu/Lpu calabresi gia’ stabilizzati , che ,ad oggi, svolgono poche ore settimanali, con conseguente bassa retribuzione.

Questo notevole risultato, che si aggiunge a tanti altri, è e deve essere motivo di orgoglio non solo per questa Organizzazione Sindacale e per le Amministrazioni comunali, ma per l’intera Calabria, poiche’la piaga del precariato e dell’ assistenzialismo ci attanaglia ormai da troppo tempo .