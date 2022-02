Assemblea con i lavoratori della Sacal che si terrà lunedì 21 febbraio, a partire dalle ore 11.00, presso il salone della Uil Calabria ubicato in via Giorgio Pinna 18. L’assemblea sarà coordinata dal Segretario generale della Uiltrasporti Calabria, Giuseppe Rizzo e dal Segretario regionale della Uiltrasporti, con delega agli aeroporti, Benedetto Cassala.

Durante i lavori dell’assemblea, alla quale prenderà parte il Segretario generale della Uil Calabria Santo Biondo, verranno offerte informazioni sulla posizione dell’Organizzazione sindacale in merito alla vertenza Sacal.