Ufficiale, Imola nel calendario di F.1 fino al 2025

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Il sogno diventa realtà. Grazie a un vero lavoro di squadra fra territorio e Governo, che ha accolto e sostenuto la proposta che avevamo presentato come Regione Emilia-Romagna, quella di un accordo pluriennale che riportasse stabilmente la Formula Uno a Imola a partire dal prossimo anno e fino al 2025”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, confermando dunque le indiscrezioni degli ultimi giorni. “Il 24 aprile 2022, – prosegue – se davvero sarà confermato che il Consiglio mondiale della Federazione internazionale dell’automobile ha approvato il calendario 2022, avremo quindi un Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna splendido, che riporta stabilmente il circuito ‘Enzo e Dino Ferrarì nello scenario che merita, come tantissimi appassionati in Italia e nel mondo chiedevano. Sarebbe un risultato straordinario per la Motor Valley, dopo che già avevamo riportato la Formula Uno a Imola dopo 14 anni”. “Ringrazio ancora il Governo, Aci, il Comune di Imola, Conami, i vertici del circuito e della Formula uno: il Paese dimostra così di credere nel rilancio attraverso la capacità di innovazione e la professionalità di migliaia di imprese, lavoratrici e lavoratori che permettono alla nostra regione e al Paese di imporsi sui mercati internazionali”, conclude Bonaccini.

(ITALPRESS).