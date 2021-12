Ue, 69 milioni di euro sbloccati del fondo sociale, la soddisfazione dell’assessore Minasi

L’anno si chiude con ottime notizie per la nostra regione. La risolutezza del presidente Occhiuto, infatti, ha permesso che la Commissione europea sbloccasse i 69 milioni di euro del Fondo sociale. Dopo il congelamento degli stessi si è dunque risolto positivamente un iter importantissimo che si era arenato un paio di mesi addietro. Evento che non ha scoraggiato il governatore, il quale è riuscito in un’impresa molto complicata conseguendo un risultato eccezionale grazie alla missione istituzionale intrapresa a poche settimane dall’avvio della consiliatura, e il cui esito non era affatto scontato. La Calabria perciò non perderà queste risorse, indispensabili per un’adeguata programmazione: il lavoro e l’abnegazione del presidente della Giunta dimostrano, con i fatti, che ci sarà la massima attenzione possibile affinché non vengano sprecate altre occasioni e si possano utilizzare tutti gli strumenti utili e propedeutici per realizzare, crescere e progettare. A questo, inoltre, si aggiunge l’approvazione del bilancio di previsione e quindi si esclude il ricorso all’esercizio provvisorio. Un altro step fondamentale che disegna perfettamente il modus operandi del governo regionale e la piena volontà di rispettare la tabella di marcia degli impegni assunti, ad ottobre, con i calabresi.