Diverse tipologie di film hanno tratto ispirazione dai giochi di casinò. Alcuni di questi si riferiscono specificamente a determinati di giochi. Per restare in Italia, la memoria non può non andare allo Scopone Scientifico di Luigi Comencini. Nel celebre film una coppia di poveracci, Silvana Mangano e Alberto Sordi, si illude di poter cambiare la propria condizione sfidando ogni anno una vecchia ricca signora, Bette Davis e il suo segretario personale Joseph Cotten, a scopone scientifico. Di seguito, invece, alcuni film a cui le slot si sono ispirate da un punto di vista grafico.

Casinò di Martin Scorsese.

Nel brillante e tumultuoso mondo dei casinò di Las Vegas degli anni ’70 e ’80, Sam “Ace” Rothstein (interpretato da Robert De Niro) è un abile manager incaricato dalla mafia di gestire il Tangiers Casino. Con una mente analitica e una determinazione ferrea, Ace trasforma il casinò in un affare estremamente redditizio, attirando giocatori, celebrità e ricchi clienti da ogni parte. I giochi slot machine di questo celebre film sono stati da modello per la grafica di molte slot di successo.

Febbre da Cavallo di Stefano Vanzina.

Nel divertentissimo film ‘Febbre da cavallo’, Gianni (interpretato da Gigi Proietti) è un appassionato di corse di cavalli che passa le sue giornate in sale scommesse e ippodromi, sempre alla ricerca della grande vincita. Nonostante le continue perdite e le disavventure, Gianni si fa coinvolgere in una serie di avventure con vari personaggi, tra cui il suo amico e confidente, il Barista (interpretato da Enrico Montesano). Tra scommesse fallimentari, colpi di fortuna e situazioni comiche, Gianni continua a sperare che la sua passione per il gioco lo porti alla vittoria tanto agognata. Tuttavia, la sua ossessione per le corse dei cavalli lo mette spesso nei guai e mette a rischio i rapporti con le persone che gli sono vicine.

Space Jam di Joe Pytka.

“Loone Tunes: Space Jam” è un film che mescola animazione e live-action. Nel film, il leggendario giocatore di basket Michael Jordan interpreta se stesso. Quando una squadra di alieni chiamati i Monstars arriva nello spazio per sfidare i Looney Tunes a una partita di basket, usando il loro talento rubato dai giocatori NBA, i Tunes cercano aiuto da Jordan. I Monstars minacciano di rapire i Tunes e renderli schiavi in un parco divertimenti extraterrestre se perderanno la partita. Jordan accetta l’invito a giocare per aiutare i suoi amici animati. Con l’aiuto dei Looney Tunes, inclusi Bugs Bunny, Daffy Duck e altri, Jordan inizia un addestramento bizzarro e spericolato per prepararsi alla sfida. Pur non trattando di giochi il film è stato preso a modello dal più di una slot per ambientare la grafica.

Indiana Jones di Steven Spielberg.

Sono 5 i film della fortunata serie di Indiana Jones usciti dal primo del lontano 1981: “Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta”, fino all’ultimo “Indiana Jones e il quadrante del destino”. Tra i film citati, che comunque sono ben lungi da esaurire l’argomento, la saga interpretata da Harrison Ford nell’arco di 40 anni è certamente la più gettonata nelle ambientazioni grafiche ispirate a contesti avventurosi.