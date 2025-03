Polistena, durissimo monito del Comitato Spontaneo a tutela della Salute, “Attenzione a non pensare di chiudere il reparto di Psichiatria”

E’ NOTIZIA DI STAMATTINA…

IL REPARTO DI PSICHIATRIA DELL’OSPEDALE SPOKE DI POLISTENA È STATO EVACUATO, PARE CHE UNA PAZIENTE RICOVERATA , IN CURA PRESSO IL REPARTO, ABBIA DATO FUOCO A MATERASSO E LENZUOLA DEL PROPRIO LETTO.

IL REPARTO DI PSICHIATRIA ,NEL TEMPO È STATO DA NOI ATTENZIONATO PERCHÉ LASCIATO SENZA UN PRIMARIO ORAMAI DA MOLTI ANNI.

CI CHIEDIAMO COSA SI ASPETTA? PERCHÉ NON SI DA SEGUITO AL CONCORSO BANDITO E MAI CONCLUSO DI QUALCHE ANNO FA?

D.SSA DI FURIA CI PUÒ RISPONDERE?

OGGI I PAZIENTI RICOVERATI SONO STATI MANDATI IN ALTRE STRUTTURE E ALTRI ANCORA DIMESSI.

IL REPARTO È STATO CHIUSO TEMPORANIAMENTE!!!

SIA CHIARO IL REPARTO DEVE ESSERE URGENTEMENTE RIPRISTINATO.

NON TROVARE SCUSE,NON DEVONO ESISTERE.

IN UN TERRITORIO DOVE NON CI SONO STRUTTURE SUFFICIENTI E DOVE NON ESISTE SERVIZIO TERRITORIALE ADEGUATO ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO, QUESTO REPARTO RAPPRESENTA L ‘UNICO PUNTO DI CURA PER MOLTE FAMIGLIE ABBANDONATE AL PROPRIO DESTINO.

VOGLIAMO SAPERE COME PROGRAMMERETE IL RIPRISTINO DEL REPARTO ,I TEMPI E SOPRATTUTTO COME INTENDETE PROSEGUIRE.

INFORMATE E RASSICURATE I CITTADINI CON UNA NOTA STAMPA,CREDO CHE È NOSTRO DIRITTO SAPERE.

VI STIAMO COL FIATO SUL COLLO

SAPPIATELO