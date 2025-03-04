Polistena, durissimo monito del Comitato Spontaneo a tutela della Salute, “Attenzione a non pensare di chiudere il reparto di Psichiatria”
Mar 04, 2025 - redazione
E’ NOTIZIA DI STAMATTINA…
IL REPARTO DI PSICHIATRIA DELL’OSPEDALE SPOKE DI POLISTENA È STATO EVACUATO, PARE CHE UNA PAZIENTE RICOVERATA , IN CURA PRESSO IL REPARTO, ABBIA DATO FUOCO A MATERASSO E LENZUOLA DEL PROPRIO LETTO.
IL REPARTO DI PSICHIATRIA ,NEL TEMPO È STATO DA NOI ATTENZIONATO PERCHÉ LASCIATO SENZA UN PRIMARIO ORAMAI DA MOLTI ANNI.
CI CHIEDIAMO COSA SI ASPETTA? PERCHÉ NON SI DA SEGUITO AL CONCORSO BANDITO E MAI CONCLUSO DI QUALCHE ANNO FA?
D.SSA DI FURIA CI PUÒ RISPONDERE?
OGGI I PAZIENTI RICOVERATI SONO STATI MANDATI IN ALTRE STRUTTURE E ALTRI ANCORA DIMESSI.
IL REPARTO È STATO CHIUSO TEMPORANIAMENTE!!!
SIA CHIARO IL REPARTO DEVE ESSERE URGENTEMENTE RIPRISTINATO.
NON TROVARE SCUSE,NON DEVONO ESISTERE.
IN UN TERRITORIO DOVE NON CI SONO STRUTTURE SUFFICIENTI E DOVE NON ESISTE SERVIZIO TERRITORIALE ADEGUATO ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO, QUESTO REPARTO RAPPRESENTA L ‘UNICO PUNTO DI CURA PER MOLTE FAMIGLIE ABBANDONATE AL PROPRIO DESTINO.
VOGLIAMO SAPERE COME PROGRAMMERETE IL RIPRISTINO DEL REPARTO ,I TEMPI E SOPRATTUTTO COME INTENDETE PROSEGUIRE.
INFORMATE E RASSICURATE I CITTADINI CON UNA NOTA STAMPA,CREDO CHE È NOSTRO DIRITTO SAPERE.
VI STIAMO COL FIATO SUL COLLO