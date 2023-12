Quella che viviamo attualmente è spesso conosciuta anche come epoca della “quarta rivoluzione industriale”, termine coniato dagli studiosi tedeschi Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster nel 2011. Facile capire il perché di questa definizione: la tecnologia cibernetica, l’intelligenza artificiale e il tutto supportato da una connessione internet sempre più efficiente, portano a un avvicinamento enorme fra biologia e digitale. Si tratta, molto probabilmente, della prima rivoluzione industriale che beneficia in larga parte sia i consumatori, che i lavoratori. Grazie alle nuove tecnologie e alla rete le opportunità sono difficilmente misurabili anche a livello professionale, tanto che uno studio del IFTF (Institute for the Future) ha stimato che entro il 2030 gli attuali studenti faranno un lavoro che “ancora non esiste”. E allora vediamo alcune di queste opportunità che ci offre l’era moderna 4.0, spaziando fra promozioni, giochi online, lavori in smart-working e vacanze alternative.

Nel mondo dei giochi e dei casinò novità quotidiane

Nell’intrattenimento digitale la vera parte del “leader” è recitata sicuramente dal mondo dei casinò. Questo perché la tecnologia ha permesso loro di “entrare” su dispositivi portatili senza dover rinunciare né alla qualità, né alle offerte e alle promozioni. In rete, le informazioni relative a questo settore sono davvero tante, e con esse le conseguenti opportunità: diventa ad esempio estremamente semplice sapere come ottenere un pokerstars bonus senza deposito, con tanto di guida passo-passo, così da svolgere un processo fluido e senza sorprese. Ma è altrettanto semplice proporre le proprie candidature per questi colossi del digital entertainment, e trovare lavoro come traduttori, copywriter, specialisti del servizio clienti, ma anche responsabili buste paga, e ovviamente programmatori.

Dormire in case di vetro, igloo o in tende indiane: in rete si può!

Le prenotazioni per alloggiare in hotel fatte tramite il telefono ci sembrano lontane, ma sono in realtà trascorsi appena 32 anni da quando il celebre World Wide Web ha fatto ufficialmente il proprio ingresso nel “nostro” mondo. Adesso quasi tutto ciò che si muove attorno ai soggiorni turistici è online, e sempre più spesso ci si trova a usufruire di servizi di self-check-in, dove sembra di entrare in una nostra seconda casa perché la chiave è digitale. Grazie a colossi del turismo come Airbnb, Booking, e nuove nascenti piattaforme e investimenti per il turismo digitale, gli anfitrioni hanno dato libero sfogo alla propria creatività, sempre nel nome del comfort, standard imprescindibile per poter pubblicare la propria casa sui succitati siti. E quindi perché non trascorrere due notti in una tenda indiana con tanto di servizio barbecue, godendo di viste mozzafiato e del silenzio della natura; oppure alloggiare in un vero igloo in Islanda, con sauna e colazione incluse? Anche questo settore come quello dei giochi online, oltre a proporre soluzioni stravaganti e di alto standing per i turisti, crescendo crea nuove opportunità lavorative, anche, e soprattutto, da remoto. Sempre più influente e ricercata è la figura del travel planning, un pianificatore di viaggi, ma che si discosta dal concetto di agenzia tradizionale, perché per prima cosa non ha una sede fisica, e poi perché svolge le proprie ricerche e trova le soluzioni principalmente online.