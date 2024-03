“Licenziato dalla Commissione Affari sociali della Camera, il disegno di legge ‘Politiche sociali e terzo settore’: un grande passo per rafforzare il welfare del nostro Paese” – è quanto dichiara l’eurodeputato Denis Nesci, che aggiunge: “Un provvedimento che introduce nuove tutele per i minori più fragili e favorisce nuovi percorsi di ‘sburocratizzazione’ e semplificazione per gli enti che si occupano di terzo settore, e che si aggiunge alle iniziative intraprese dal Governo per quanto concerne le politiche sociali”.

“Grazie al lavoro svolto, e che pone l’attenzione sulla vulnerabilità sociale dei minori – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – a Maria Teresa Bellucci, viceministro del lavoro con delega alle politiche sociali, sempre attenta al terzo settore che rappresenta un pilastro per la nostra Nazione”.

