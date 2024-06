L’applicazione di mobilità Uber, presente in oltre 10mila città nel mondo, arriva ufficialmente in Calabria.

Da oggi, infatti, sarà possibile usufruire dei servizi di mobilità Uber Black e Uber Van nella Regione, negli aeroporti, e nelle principali aree turistiche.

Sarà subito attiva una prima flotta di autovetture, che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà via via incrementata con nuovi mezzi e nuovi autisti.

In Calabria saranno attive, dunque, le celebri berline nere di Uber Black, e i più capienti Uber Van, entrambi operati dai proprietari di autovetture e titolari di autorizzazioni Ncc (noleggio con conducente) calabresi.

“Oggi è un giorno molto importante per la Calabria. Da parecchi mesi lavoravo per raggiungere questo obiettivo: lo sbarco di Uber nella nostra Regione è un’ulteriore possibilità per attrarre turismo e per sviluppare il nostro territorio”, ha commentato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Già da quest’estate, grazie alle nuove rotte aeree verso i nostri aeroporti, arriveranno in Calabria centinaia di migliaia di turisti in più rispetto agli scorsi anni. È nostro dovere garantire loro una mobilità interna adeguata alle straordinarie potenzialità della Regione.

E per questo vogliamo tante auto Ncc nelle città e nei luoghi di maggior interesse turistico che grazie all’applicazione Uber potranno essere immediatamente prenotabili dagli utenti presenti in Calabria. È l’inizio di un nuovo percorso nel quale crediamo fermamente”.

“L’arrivo di Uber in Calabria mostra nei fatti la nostra intenzione di investire in una Regione con importanti prospettive di crescita soprattutto nel turismo e nelle nuove tecnologie, come dimostra il caso di successo dell’Università della Calabria sull’Intelligenza Artificiale, attirando giovani e studiosi da tutto il mondo”, ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia.

“Il lancio di oggi è solo un primo passo verso una mobilità della Regione sempre più efficiente e a misura di cittadino, grazie a servizi di mobilità innovativi. L’annuncio di oggi conferma il nostro impegno ad offrire agli operatori del settore, nuove opportunità di lavoro tramite la nostra app”.

L’arrivo di Uber in Calabria offre un’ulteriore opzione di mobilità sia per gli utenti nazionali sia per quelli internazionali e arriva giusto in tempo per la stagione turistica. Grazie anche alle nuove rotte aeree recentemente introdotte, la Regione attirerà numerosi turisti, italiani e stranieri, che potranno così usufruire di un servizio di mobilità già familiare. Con oltre 150 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, l’app Uber apporta valore all’intero sistema dei trasporti della regione.

Uber Black: caratteristiche del servizio

Il servizio Uber Black e Uber Van (il secondo con vetture in grado di ospitare fino a 6 passeggeri) è operato da operatori NCC e gli utenti dell’app Uber beneficiano di diverse funzionalità, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno. Oltre al comfort e l’eleganza delle berline nere, Uber Black fornisce ai passeggeri la possibilità di selezionare le proprie preferenze in anticipo per quanto riguarda i bagagli da portare a bordo, le modalità di conversazione con l’autista e la temperatura interna al veicolo. Di recente, infine, sono state aggiunte al servizio ulteriori funzionalità quali Guest Ride, ovvero la possibilità di prenotare una macchina per un conoscente, parente o amico.

Informazioni su Uber

La missione di Uber è creare opportunità attraverso il movimento. Abbiamo iniziato nel 2010 risolvendo un semplice problema: come ci si può spostare semplicemente con un click? Oltre 44 miliardi di corse dopo, continuiamo a lavorare per realizzare prodotti utili ad avvicinare le persone ai luoghi dove vogliono essere. Cambiando il modo in cui le persone, il cibo e le cose si muovono nelle città, Uber è una piattaforma che apre il mondo a nuove possibilità.