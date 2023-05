TRE ISTITUTI DEL REGGINO TRA I VINCITORI DI “UN PROGETTO DI CLASSE” DI GEWISS ACADEMY

Primo posto per l’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria seguito dall’IIS E. Fermi di Bagnara Calabra (RC) e Premio speciale “KNX HOME & BUILDING PRO” all’ITIS M. M. Milano di Polistena (RC) per la X edizione del concorso nazionale dedicato quest’anno al risparmio energetico

Con due posti sui gradini più alti del podio e un premio speciale sono tre – su sei – gli istituti del reggino che si sono distinti nella X edizione di “Un Progetto di Classe”, il concorso scuole nazionale ideato da GEWISS Academy con l’obiettivo di valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, attraverso l’uso dei software tecnici GEWISS. Il primo classificato è stato l’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria, seguito dall’IIS E. Fermi di Bagnara Calabra, mentre l’ITIS M. M. Milano di Polistena si è aggiudicato il Premio speciale “KNX HOME & BUILDING PRO”.

L’edizione 2022-23 del concorso, dedicata al risparmio energetico, ha contato la partecipazione di 45 istituti professionali su tutto il territorio nazionale per un totale di oltre 600 studenti iscritti e 6 scuole premiate.

La cerimonia di chiusura si è svolta lo scorso 16 maggio all’interno del GEWISS Experience Center, nella sede centrale dell’azienda. Durante l’evento gli studenti sono stati invitati a presentare il proprio progetto, spiegandone approccio strategico e dettagli tecnici. Oltre alle targhe premio, al primo e al secondo classificato sono andati i KIT didattici AD01011 (KNX Entry Level Home & Building Automation) e AD01012 (Energy), mentre l’istituto vincitore del premio speciale ha ricevuto un tutorial dedicato al software PROJEX, un corso di illuminotecnica e un “Manuale dell’installatore Domotico KNX”.

Novità di quest’anno, che ha animato la cerimonia di premiazione, è stato un quiz sui prodotti GEWISS a tema sostenibilità. Un gioco a squadre, i cui vincitori hanno ricevuto anche una coppa: “volevamo rendere gli studenti sempre più attori principali – ha dichiarato Marco ALLEGRI, Gewiss Academy & GEC Manager, aggiungendo: -per questo motivo abbiamo deciso di creare e lanciare la prima edizione del GEWISS SCHOOL CHALLENGE. Una sfida fra tutte le classi finaliste sulla conoscenza delle nostre soluzioni, che ha generato una partecipazione animata e vivace e che ha visto trionfare l’Istituto ITT PANELLA VALLAURI di Reggio Calabria, lo stesso che ha conquistato il primo posto al Concorso grazie al progetto presentato”.

A partire dal tema “Save Energy” ai partecipanti di “Un Progetto di Classe” è stato chiesto di definire soluzioni impiantistiche volte al risparmio energetico, utilizzando alcune serie di prodotti GEWISS relativi alle cinque Solution dell’azienda: Building (prodotti KNX), Energy (Restart e P-Comfort), Mobility (I-CON e I-ON), Installation (Serie Q-DIN e Q-BOX), Lighting (Serie Smart[3], Smart[4] e Smart[PRO]).

Oltre al progetto tecnico completo di planimetria è stata richiesta la stesura di una relazione di progetto comprendente la descrizione degli obiettivi, delle linee guida progettuali (nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, senza dimenticare eventuali bonus usufruiti per l’ammodernamento o la realizzazione dell’immobile) e una sezione volta a illustrare l’obiettivo del risparmio energetico, definendo la fonte energetica risparmiata (energia elettrica, gas metano, diesel, benzina) e fornendo una quantificazione del risparmio annuo atteso. A completamento della documentazione di partecipazione al concorso potevano essere inseriti video, foto ed un eventuale plastico, oltre allo sviluppo di materiale pubblicitario e commerciale.

Lanciato a settembre 2022, il concorso si è concluso lo scorso 10 marzo con la consegna dei progetti. Ad arricchire il percorso due webinar: uno introduttivo, propedeutico all’iscrizione e uno più specifico dedicato alle classi iscritte, utile a presentare le soluzioni e illustrare esempi pratici di utilizzo dei prodotti orientati al risparmio energetico. Entrambe le sessioni formative sono state caratterizzate da una forte attenzione alle tematiche di Sostenibilità, valore aziendale cardine, che ha accompagnato e contraddistinto l’intero arco di sviluppo di questa edizione del Concorso.

Tutte le informazioni su “Un Progetto di Classe” si possono trovare nel sito ufficiale di Gewiss Academy: https://academy.gewiss.com.