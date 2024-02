Trattori in piazza a Palermo, protesta davanti alla sede della Regione

PALERMO (ITALPRESS) – Trattori in piazza a Palermo. Presente anche una folta delegazione di agricoltori di Marsala, nel trapanese, colpiti duramente dalla crisi economica e climatica. L’Associazione “I Guardiani del Territorio”, dopo essersi riunita alle prime ore del mattino presso la piazzetta adiacente la Chiesa Parrocchiale di Maria Santa Bambina, in contrada Terrenove, alla periferia sud di Marsala, è partita alla volta di Palermo per manifestare a fianco degli agricoltori siciliani in Piazza Indipendenza, di fronte Palazzo D’Orleans. La manifestazione è stata promossa da Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. Presenti al sit-in anche diversi camion e mezzi agricoli, nonchè molti sindaci siciliani. “Salviamo le api e salveremo il mondo”, recita uno striscione appeso su un camion. “La terra è il nostro futuro”, riporta un’altra scritta su una bandiera dell’Italia. Su un camion anche due manichini con le tute da apicoltori e lo slogano: “Cosa vi state mangiando”, mentre sul fianco sinistro si legge: “Non distruggete il mio futuro”, riportato su una piccola sedia rossa su cui è poggiato un bambolotto.

Mentre, il sit-in è in corso. E’ stato presentato alla Regione siciliana un documento sottoscritto con aggiornamenti riguardanti la zootecnia, l’apicoltura e altro ancora. Una delegazione è stata ricevuta a Palazzo d’Orleans. Presenti anche tre esponenti de “I Guardiani del Territorio”.

– foto xa3 Italpress –

(ITALPRESS).

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!