Un drammatico incidente si è verificato ieri sera con un tragico bilancio di un morto ed un ferito, avvenuto a Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Ford Fiesta ed una Citroën C3, per cause in corso di accertamento si sono scontrate lungo viale Magna Grecia zona sud di Catanzaro in prossimità del quartiere Aranceto.

Nell’impatto violento ha perso la vita una giovane di 25 anni che era alla guida della Citroën, mentre è rimasto ferito il conducente della Ford Fiesta. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale che ha provveduto ad estrarre dalle lamiere il ferito e ad affidarlo alle cure del personale sanitario del Suem118 sopraggiunto sul luogo dell’incidente. L’uomo è stato trasportato per le ferite riportate all’ospedale cittadino.

La polizia stradale è intervenuta per gli adempimenti di competenza e per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.