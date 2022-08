Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo, il traffico è provvisoriamente bloccato – in direzione nord – a causa di un incidente avvenuto in prossimità del km 171,000, tra gli svincoli di Campotense e Mormanno in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un veicolo e nell’impatto il conducente ha perso la vita.

Al momento per tutti i veicoli viene consigliata l’uscita allo svincolo di Campotenese con rientro allo svincolo di Laino Borgo.

Il personale Anas delle Forze dell’Ordine e del 118 è intervenuto sul posto per ripristinare la normale transitabilità appena possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++

RIAPERTO TRATTO DELLA A2 ‘AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO’ TRA GLI SVINCOLI DI CAMPOTENESE E MORMANNO, IN PROVINCIA DI COSENZA.

CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE.