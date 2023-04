Temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 182 “Delle Serre Calabre” al km 71,200 nel territorio comunale di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di recupero della salma del proprietario del veicolo da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale e lungo la 713 ‘Trasversale delle Serre’.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia arrestato il mezzo e per via del terreno reso scivoloso per il maltempo, avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato oltre il parapetto finendo in un torrente.