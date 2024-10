Una tragedia. Giuseppe Catanzariti aveva solo 18 anni, morto ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale a Pardesca, frazione di Bianco, nella Locride. Il giovane era alla guida della sua motocicletta sulla strada provinciale che collega il paese alla frazione, quando, per cause ancora da accertare, ha impattato frontalmente con una Volkswagen Golf guidata da un uomo di Bianco. Sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri.