La serata di festa a Siderno si è trasformata in attimi di panico quando un’attrazione del luna park ha subito un grave malfunzionamento. Durante i festeggiamenti per la Madonna di Portosalvo, patrona della città, una giostra in piena attività ha improvvisamente ceduto, staccandosi parzialmente dalla sua struttura portante.

L’incidente, che ha visto diversi giovani rimasti sospesi in aria, è stato catturato in un video diventato poi virale su TikTok. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui un componente dell’attrazione si è staccato, scatenando il panico tra i presenti.

Fortunatamente, nonostante la gravità potenziale dell’accaduto, non si sono registrati feriti. La prontezza degli operatori nel fermare immediatamente la giostra ha scongiurato conseguenze più serie.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo, isolando l’area e procedendo al sequestro dell’attrazione. Gli investigatori dovranno ora stabilire le cause del guasto e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste per questo tipo di installazioni.

L’episodio ha gettato un’ombra sulla festa patronale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle attrazioni temporanee presenti durante eventi e sagre. Le autorità locali hanno assicurato che verranno condotti controlli approfonditi su tutte le giostre presenti per garantire la sicurezza dei cittadini e permettere il proseguimento sereno dei festeggiamenti.