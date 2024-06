Tragedie infinite sul lavoro. Ancora una vittima in Calabria, nel Vibonese, dove un uomo di 42 anni, mentre lavorava con il suo trattore, improvvisamente si è ribaltato ed è morto schiacciato. La vittima, M.P., stava lavorando in un terreno di sua proprietà vicino la strada provinciale Mileto-Dinami, era originario di San Giovanni di Mileto. Al lavoro con lui c’era il fratello. L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia quando non c’era più nulla da fare. Sul posto anche gli uomini del 118 e i carabinieri.