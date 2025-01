Mentre si trovava al lavoro è stato colpito da un infarto e muore. Il fatto è accaduto a Trebisacce, nel Cosentino. La vittima è un 62enne, R.F., residente ad Albidona. Secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un malore e trasportato al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Chidichimo: qui i sanitari avrebbero avviato il protocollo per il trasferimento di urgenza all’ospedale di Castrovillari.

Ma l’elisoccorso, secondo quanto emerso nelle ultime ore, era già impegnato in un altro intervento nell’Alto Jonio e sarebbe arrivato con circa due ore di ritardo. Durante il tragitto in ambulanza verso l’eliporto di Trebisacce, l’uomo sarebbe andato in arresto cardiaco e nonostante i tentativi di rianimazione è morto prima dell’arrivo dell’elicottero.