Dopo i nostri servizi sul “Tombino killer” sulla strada che collega Taurianova con Cittanova, sollecitati dal direttore Luigi Longo, ecco che arriva la risposta della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Precisazione su pozzetto fibra ottica sulla Sp1 tratto Taurianova-Cittanova: la Città Metropolitana non ha competenza sui sottoservizi, già inviata diffida all’impresa che li gestisce”.

“In merito all’articolo corredato da un video dal titolo “Taurianova-Cittanova, il tombino Killer”, si rappresenta che la Città metropolitana di Reggio Calabria non ha alcuna competenza sui sottoservizi che vengono dati in concessione ai Comuni e alle imprese.

Nel caso di specie, illustrato nell’articolo, si tratta di un pozzetto di sottoservizio di passaggio dei cavi della fibra ottica, non di un “tombino” come viene erroneamente definito, che la Città Metropolitana ha affidato ad un’impresa, specificamente la Tim, per il passaggio delle infrastrutture di collegamento per la rete internet.

La Città Metropolitana, impropriamente chiamata in causa, non ha alcuna competenza sulla manutenzione di questi servizi ed ha già provveduto, per mezzo del Dirigente del Settore, a diffidare l’impresa affinchè venga immediatamente ripristinata la normale viabilità”.