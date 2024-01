Per la grave aggressione con una testata contro il sacerdote don Gianni Rigoli a Varapodio, sono stati individuati gli aggressori, tra questi uno è della frazione di Amato di Taurianova.

Sembra che la violenta aggressione sia stata perpetrata per futili motivi dietro contro il parroco di Varapodio.

Il sacerdote di Taurianova ha riportato un forte trauma cranico e si tratterebbe di più persone che hanno malmenato il povero parroco, tra questi uno è di Amato di Taurianova. Il motivo dell’aggressione è stato l’impedimento della stretta di mano (vietata per i contagi da Covid).

Se tutto ciò fosse confermato, l’ignoranza regna sovrana, in un momento religioso dove Don Giovanni stava svolgendo una funzione per un trigesimo.