Dalle ore 09:30 circa la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è impegnata per un incidente stradale sulla SS.106 Loc. Roccani a seguito scontro frontale tra un mezzo pesante ed una autovettura Kia Sportage. Deceduto il conducente della vettura unico passeggero a bordo.

Sul posto 118, elisoccorso e carabinieri per gli adempimenti di competenza. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Si attendono autorizzazioni per la rimozione della salma. Accertamenti in corso circa le cause del sinistro. Al momento la SS 106 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Aggiornamento:

A perdere la vita Salvatore Mustara, 44 anni, medico di famiglia a Botricello.