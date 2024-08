Sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 445,700, in direzione Reggio Calabria, a causa di un incidente avvenuto a Ionadi, in provincia di Vibo Valentia.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due veicoli e nell’impatto due persone sono rimaste ferite.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.