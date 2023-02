Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Si registrano in Turchia almeno 76 morti, nel nord della Siria almeno 110. I feriti in totale sono circa 700. Sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami (Cat) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa con epicentro tra Turchia e Siria.

Per l’eventi in modo precauzionale è stata sospesa per un’ora la circolazione ferroviaria in Calabria, Sicilia e Puglia, dalle 6.30 alle 7.30, la circolazione ferroviaria iniziando dalle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, a seguito dell’allerta diramata dal Dipartimento della Protezione Civile, per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 02.17. Lo ha reso noto FS in una nota. Il traffico ferroviario è ripreso regolarmente. Il Dipartimento della Protezione Civile ha revocato anche l’allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane.