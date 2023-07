Un’altra opera all’insegna del rinnovamento quello della riqualificazione del parco giochi di Scroforio ad opera dell’Amministrazione Comunale guidata da Ettore Tigani.

Un ringraziamento è stato fatto per il loro impegno agli operai del Comune, i lavori sono stati realizzati in economia.

Si legge ancora che “Il parco ora offre un’area sicura e accogliente per i nostri bambini, dove potranno divertirsi in tutta tranquillità”.

(GiLar)