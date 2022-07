Termovalorizzatore Gioia Tauro: Verificare i continui fermi dell’impianti e la produzione bassa

Sul termovalorizzatore di Gioia Tauro, in contrada Cicerna, c’ è un documento tecnico del dipartimento regionale Ambiente che è stato allegato alla manifestazione d’interesse per il project financing. Il documento parla di «continui fermi d’impianto» e di una produzione bassa. Le linee inceneriscono «quantitativi molto inferiori rispetto alla potenzialità autorizzata», che si attesta sulle 120mila tonnellate ogni anno. Bisogna effettuare immediatamente un controllo adeguato, con gli organi preposti, sulla gestione dell’impianto del termovalorizzatore di Gioia Tauro per verificarne l’attività, nell’ottica della nuova stagione amministrativa regionale del nuovo Presidente Roberto Occhiuto ispirata, prima di tutto, al privilegiare una gestione pubblica degli impianti al fine di creare un ciclo virtuoso .