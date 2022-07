“La riapertura delle Terme Luigiane, uno degli impianti più antichi e conosciuti in Italia, è una bellissima notizia.

Finalmente queste splendide strutture potranno ritornare fruibili.

Anche questo risultato, dunque, è stato raggiunto dal Governo regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto, che è riuscito con tenacia e abilità a individuare una soluzione che restituisse vitalità a questo prezioso polo attrattivo della Calabria.

In una fase storica e politica di instabilità e fibrillazioni, sapere che la nostra regione sia in mani sicure e laboriose rappresenta un valore inestimabile”.