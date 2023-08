Ha tentato di sfondare la porta di un’abitazione dove la sua ex compagna si era rifugiata per sfuggire alla sua ira.

Un ventitreenne con precedenti di polizia è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Cosenza con l’accusa di atti persecutori.

Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura.

I poliziotti, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno bloccato l’uomo che, dopo avere cercato entrare nell’appartamento e malgrado l’intervento messo in atto dagli agenti per contenerne la reazione, ha continuato a inveire e a minacciare di morte l’ex compagna. (ANSA)