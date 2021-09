I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un 30enne di Castrovillari per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, i Carabinieri della Tenenza di Cassano all’Ionio durante un servizio perlustrativo del territorio fermavano in contrada Caccianova una piccola utilitaria che procedeva a forte velocità ed al cui interno vi erano due uomini. Il passeggero durante il controllo tentava goffamente di nascondere negli slip degli involucri contenenti sostanza stupefacente, ma notato dai militari veniva bloccato. All’interno dell’intimo del 30enne venivano recuperate diverse dosi di eroina e di cocaina, già pronte per essere cedute.

Considerati i ritrovamenti effettuati, i due venivano portati in caserma, dove si effettuavano più approfondite perquisizioni personali e veicolare, che non permettevano di rinvenire ulteriore droga.

Quanto ritrovato veniva sottoposto a sequestro penale, mentre il 30enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari veniva tratto in arresto per il reato sopra menzionato e ristretto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione sita in Castrovillari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. In data odierna, dopo la celebrazione dell’udienza, l’arresto veniva convalidato e l’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.