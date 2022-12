“La decisione di Massimo Misiti di lasciare il coordinamento regionale, mi coglie di sorpresa. E arriva in un momento anche molto particolare per la vita del nostro Movimento, essendo in atto la riorganizzazione territoriale attraverso la creazione dei gruppi locali. Voglio comunque ringraziare pubblicamente Massimo Misiti per il lavoro che ha svolto in Calabria in questo periodo”. Così, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Calabria, Davide Tavernise.

“Ora – continua Tavernise – anche grazie a questa esperienza dobbiamo lavorare per creare un Movimento sempre più unito e compatto, che sia in grado di affrontare le sfide del prossimo futuro e dare le giuste risposte al nostro territorio. Sono convinto che questo è un banco di prova importante per il Movimento guidato da Giuseppe Conte – chiosa il consigliere regionale -, e come al solito non farò mancare il mio sostegno e il mio impegno”.