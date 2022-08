Fino a lunedì 8 agosto la settima edizione dell’evento unico nel suo genere in tutta la Calabria

Il maestro ceramista Vincenzo Ferraro dona insieme a Graziano Tomarchio una ceramica di Seminara ad ogni madonnaro

Per il vincitore un bassorilievo in ceramica della Madonna di Raffaello

Parte domani venerdì 5 agosto l’edizione 2022 del “Concorso internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova”, riconosciuto evento a carattere regionale (Legge della Regione Calabria del 29.07.2022) giunto alla sua settima edizione e in programma fino a lunedì 8 agosto, con l’organizzazione degli Amici del Palco e la direzione artistica del maestro Capo Madonnaro Gennaro Troia, che recentemente ha ottenuto il conferimento della cittadinanza onoraria di Taurianova.

Una manifestazione fortemente attesa che trasforma Taurianova in un palcoscenico esclusivo dell’arte effimera, accogliendo 50 artisti internazionali del gessetto che con le loro performance artistiche ispirate dal tema come tema: La THEOTOKOS “Madre di Dio, Regina della Pace”, coloreranno un percorso di 700 metri che unirà in un abbraccio ideale le due parrocchie della città in cui si venera Maria, regina e patrona di Taurianova.

Quest’anno il benvenuto ai Madonnari si terrà nell’antica dimora del ‘700 del Palazzo Contestabile (progettata da Carlo Vanvitelli che con il padre Luigi progettò anche la Reggia di Caserta), aperto per l’occasione ai visitatori, dove i Madonnari riceveranno una ceramica di Seminara offerta da Graziano Tomarchio insieme al maestro ceramista Vincenzo Ferraro che dopo aver omaggiato cantanti, attori, politici e cardinali arrivati Calabria, donerà pregiati manufatti realizzati nella patria della ceramica calabrese.

Una sorpresa si aggiunge inoltre per il vincitore del Concorso tra i 50 madonnari in gara provenienti da tutto il mondo che riceverà un ulteriore dono, sempre offerto da Graziano Tomarchio insieme al maestro Vincenzo Ferraro che per l’occasione ha realizzato nel suo antico laboratorio un bassorilievo in ceramica della Madonna di Raffaello.

Subito dopo il rito della benedizione dei gessetti, quest’anno affidato a Padre Antonio Santoro, Sacerdote dei Missionari Oblati di Maria Immacolata (OMI) del Centro Oasi della Misericordia, di San Martino di Taurianova, e il dono del gessetto viola della gentilezza, da parte dell’assessorato alla gentilezza.

Tra gli eventi collaterali in programma laboratori per bambini, spettacoli musicali, artisti di strada, mostre pittoriche e fotografiche, esposizioni, fiera mercato, un concorso fotografico e il luna park.

La manifestazione è supportata dal patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, di Confcommercio di Reggio Calabria, della partnership artistica/didattica del Liceo Artistico di Cittanova e del Liceo Artistico di Palmi.